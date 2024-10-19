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رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - سعر رغيف الخبز، قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز: إنه بكل تأكيد هناك تأثير على زيادة تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود.

تكلفة الزيادة الجديدة في أسعار السولار على الخبز المدعم

وأضاف:"إنتاج الشوال الواحد من الدقيق لإنتاج رغيف الخبز المدعم سيزيد حوالي 30 جنيها، ولتثبيت سعر رغيف الخبز المدعم يجب على وزارة التموين أن تتحمل الزيادة في أسعار السولار".

هل يتأثر رغيف الخبز الحر والفينو بعد رفع أسعار الوقود؟، الشعبة توضح

أول إجراء من شعبة المخابز بشأن سعر رغيف الخبز البلدي بعد ارتفاع أسعار الوقود

رسالة لوزارة التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

وأكد: لا زيادة في أسعار الخبز المدعم في حالة تحملت الحكومة ممثلة في وزارة التموين الزيادة الجديدة في أسعار السولار، مشيرًا الي أن وزير التموين أعلن تحمله زيادة أسعار السولار الجديدة لتثبيت أسعار الخبز المدعم.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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