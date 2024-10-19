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يصل لـ 14 جنيهًا، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

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يصل لـ 14 جنيهًا، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

يصل لـ 14 جنيهًا، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 7.5 جنيه إلى 14 جنيهًا؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 342.6 جنيه، بانخفاض 12.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و380 جنيهًا.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 أما لحم الكندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 7.5 جنيه عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391 جنيهًا في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضا قدره 14 جنيهًا عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  1. سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 377 جنيهًا في الأسواق.
  2. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا في الأسواق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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