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البيتكوين تسجل ارتفاعا جديدا وتستهدف الوصول لـ 70 ألف دولار - أخبار كلمتك

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البيتكوين تسجل ارتفاعا جديدا وتستهدف الوصول لـ 70 ألف دولار - أخبار كلمتك

البيتكوين تسجل ارتفاعا جديدا وتستهدف الوصول لـ 70 ألف دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - ارتفعت قيمة عملة “بيتكوين” الافتراضية للمرة الرابعة في خمسة أيام، حيث يستهدف المضاربون أن تصل إلى 70 ألف دولار مرة أخرى وسط حماسة متزايدة للأصول الرقمية.

وذكرت صحيفة “بيزنيس تايمز” أن قيمة “بتكوين” -التي تعد أكبر عملة مشفرة- ارتفعت بنحو 2.9% لتصل إلى 68 ألفًا 898 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة المستوى الذي وصلت إليه يوم /الأربعاء/ الماضي والذي كان أيضًا أعلى مستوى منذ 29 يوليو الماضي.

 

صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة الأمريكية

وأضاف المستثمرون أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي حتى الآن خلال الأسبوع الجاري إلى صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة الأمريكية التي تحتفظ ببيتكوين.

وتزيد التوقعات المتزايدة من التفاؤل بأن الإدارة الرئاسية الأمريكية القادمة ستكون أكثر ودية للعملات المشفرة سواء فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي الشهر المقبل.

ويقول المحللون أنه لا تزال استطلاعات الرأي متقاربة للغاية، لذا يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر خلال الأسابيع المقبلة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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