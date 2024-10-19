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بوتين: دول بريكس تعمل على إنشاء نظام بنكي بديل لـ"سويفت" - أخبار كلمتك

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بوتين: دول بريكس تعمل على إنشاء نظام بنكي بديل لـ"سويفت" - أخبار كلمتك

بوتين: دول بريكس تعمل على إنشاء نظام بنكي بديل لـ"سويفت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول مجموعة "بريكس" تعمل على تنظيم تبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية، وهو ما سيكون بديلا لنظام "سويفت".

وقال بوتين خلال لقائه مع رؤساء وسائل إعلام "بريكس": "إنه نظام لتبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية، بديل لنظام "سويفت"، وهو ما يضمن المدفوعات المالية".

كما أشار بوتين تجري حاليًا دراسة إمكانيات التوسع في استخدام العملات الوطنية وإنشاء الأدوات التي من شأنها أن تجعل هذا العمل آمنًا.

 

العلاقات بين البنوك المركزية

وقال بوتين: "نحن، كما ذكرت سابقًا، ندرس إمكانية استخدام الأدوات الإلكترونية، هناك حاجة لذلك، العمل جارٍ لتحسين العلاقات بين البنوك المركزية وضمان التبادل الموثوق للمعلومات المالية، والتي ستكون مستقلة عن أدوات تبادل المعلومات الدولية، التي تفرض قيودًا معينة لأسباب سياسية وتنتهك مبادئ الاقتصاد العالمي".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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