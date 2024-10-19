خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - توقعات أسعار الذهب، قال الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن مايحدث في العالم خلال الفترة الحالية من توترات جيوسياسية يعد من أحد الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع أسعار الذهب.

مستقبل اسعار الذهب مع الانتخابات الأمريكية

وأوضح: أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والذي يمثل الاتجاه الذي تسير عليه البنوك الدولية في تخفيض أسعار الفائدة، فإنه سيلعب دور في أن يكون للذهب دور مهم ونشط في الوقت الحالي.

ضعف قيمة الدولار

وأضاف «العطيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذهب أصبح الملاذ الآمن، فضلا عن أن خفض أسعار الفائدة تعمل على ضعف قيمة الدولار وبالتالي يبدأ العالم بالاتجاه إلى الذهب، وكلما زاد الطلب ارتفع سعر الذهب.

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 19/ 10/ 2024 البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

طفرة في ارتفاعات اسعار الذهب

ولفت إلى أن الذهب سيشهد موجة ارتفاع في حالة خفض أسعار الفائدة، متابعًا: «من الممكن أن يشهد الذهب طفرة من الارتفاع، ولكن لا يمكن أن ننسى أن البنوك باتت تتجهز لزيادة النمو، إذ أن البنك الأوروبي عمل على خفض الفائدة للمرة الثالثة مع تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو».

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