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خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - توقعات أسعار الذهب، قال الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن مايحدث في العالم خلال الفترة الحالية من توترات جيوسياسية يعد من أحد الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع أسعار الذهب.

 

مستقبل اسعار الذهب مع الانتخابات الأمريكية

وأوضح: أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والذي يمثل الاتجاه الذي تسير عليه البنوك الدولية في تخفيض أسعار الفائدة، فإنه سيلعب دور في أن يكون للذهب دور مهم ونشط في الوقت الحالي.

 

ضعف قيمة الدولار 

وأضاف «العطيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذهب أصبح الملاذ الآمن، فضلا عن أن خفض أسعار الفائدة تعمل على ضعف قيمة الدولار وبالتالي يبدأ العالم بالاتجاه إلى الذهب، وكلما زاد الطلب ارتفع سعر الذهب.

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 19/ 10/ 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

طفرة في ارتفاعات اسعار الذهب

ولفت إلى أن الذهب سيشهد موجة ارتفاع في حالة خفض أسعار الفائدة، متابعًا: «من الممكن أن يشهد الذهب طفرة من الارتفاع، ولكن لا يمكن أن ننسى أن البنوك باتت تتجهز لزيادة النمو، إذ أن البنك الأوروبي عمل على خفض الفائدة للمرة الثالثة مع تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو».

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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