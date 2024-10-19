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تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم السبت 19/10/2024 - أخبار كلمتك

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تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم السبت 19/10/2024 - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم السبت 19/10/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - تباين أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباين ملحوظًا، إذ ارتفع سعر لحم ضأن صافي بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

بينما انخفض سعر لحم الضأن بالعظام بنحو 26 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 434 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 363.8 جنيه، بانخفاض 26 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 440 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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حياة كريمة بالدقهلية تعلن استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والدواجن، اعرف الأماكن

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انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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