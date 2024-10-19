وزير الاتصالات: تنوع المبادرات التدريبية بالتخصصات التكنولوجية خلق قاعدة عريضة من الكوادر المتخصصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:40 مساءً - أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تنوع المبادرات التدريبية التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية أثمر عن خلق قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية المتخصصة المؤهلة لتقديم حلول رقمية مبتكرة لخدمة مشروعات الشركات التكنولوجية العاملة فى القطاع سواء على المستوى المحلى أو المقدمة لعملاء تلك الشركات بالأسواق الخارجية.

صادرات مصر من التعهيد

أوضح أن صادرات مصر فى التعهيد نمت خلال عام واحد بنسبة 54%، مضيفًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الجهود المبذولة لتوفير أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة وتنمية القدرات الرقمية للشباب المصري.

جاء ذلك بافتتاح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرا جديدا لشركة هواوى HUAWEI بالقاهرة، وذلك بحضور ليا ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وجيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة "هواوي" فى مصر، حيث يأتى ذلك الافتتاح ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها فى السوق المصرية.

وأوضح الوزير أن افتتاح شركة هواوى لمقرها الجديد وخططها للتوسع فى أعمالها فى مصر يؤكد على جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى الذى يشهد نموًا مستمرا وإقبالًا من كبرى الشركات العالمية للاستثمار به والتوسع فى أنشطتها بمصر.

كما قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقوه بجولة تفقدية لمقر الشركة الجديد للتعرف عن قرب على طبيعة عمليات الشركة، بما فى ذلك مركز الخدمات العالمى (Global Service Center) الذى يعمل على مدار 24 ساعة، مع خطط لزيادة عدد العاملين به خلال العامين القادمين، مما يعكس التزام "هواوي" بتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة فى مجال خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وقال لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة إن افتتاح مقر هواوى الجديد فى القاهرة يعزز الروابط العميقة بين الصين ومصر، ويعكس التزام الشركة بتحقيق النمو والتعاون المثمر بين البلدين.

أوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" سعداء بتوسعات شركة هواوى فى مصر، والتى تعكس حرص الشركة على الاستفادة من الميزات التنافسية التى يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتؤكد على ثقة الشركات العالمية فى الكوادر المصرية.

تعزيز جهود تطوير الكوادر البشرية

أضاف أن التعاون يعزز من جهودنا فى تطوير الكوادر البشرية، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب المصرى، وتمكينهم من اكتساب خبرات على مستوى عالمى فى إطار المشروعات التى تقوم بتنفيذها لمختلف عملائها بالخارج.”

أضاف الظاهر: "نعمل مع الشركة على إنشاء مركز تطوير هواوى مصر، والذى سيساهم فى تطوير حلول مبتكرة، وتدريب المطورين على أحدث التقنيات.

وصرح جيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة "هواوي" مصر، بأن "هذا التوسع يعكس التزامنا بتسريع التحول الرقمى فى مصر والمنطقة.

أضاف أن الشركة توفر حاليًا أكثر من 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من بينهم أكثر من 900 متخصص يعملون فى مركز الخدمات العالمى (Global Service Center)، كما يبلغ نسبة الموظفين العاملين بالشركة من مختلف محافظات الجمهورية غير القاهرة بنحو 30%.

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