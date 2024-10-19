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120 مليون جنيه أرباح يومية للمحتكرين، مواطنون ضد الغلاء تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن - أخبار كلمتك

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120 مليون جنيه أرباح يومية للمحتكرين، مواطنون ضد الغلاء تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن - أخبار كلمتك

120 مليون جنيه أرباح يومية للمحتكرين، مواطنون ضد الغلاء تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة  محمود العسقلاني فى بيان مشترك مع الجمعية المصرية لمربى الدواجن برئاسة الدكتور صبحى الحفناوى ؛ من أزمة كبيرة فى سوق الدواجن على خلفية الارتفاع غير المبرر لسعر الكتكوت عمر يوم الذى كسر حاجز الـ 50 جنيها الأسابيع الماضية.

وحذر  البيان من تداعيات الزيادات الأخيرة والتى تؤثر بشكل مباشر على صغار المربين، مؤكدا أن “ما يجرى من إرتفاع أسعار كتاكيت التسمين يهدد منظومة  الأمن الغذائي بشكل عام وصناعة الدواجن بشكل خاص”. 

 

ارتفاع أسعار كتاكيت التسمين 


وأضاف: “جرى رصد دقيق لهذه الزيادات  المتواصلة لأسعار كتاكيت التسمين، منذ ثلاثة شهور _ ما قد يفاقم الأزمة _ حتى سجل سعر الكتكوت أكثر  من 50 جنيها رغم أن تكلفته اقل من 15 جنيه كحد أقصى مع العلم أن  سعر الكتكوت يمثل 20% من تكلفة إنتاج الدواجن، وهو ما سيؤثر سلبا على أسعار  الفراخ البيضاء الحية خلال الفترة المقبلة ”.

وتابع البيان: “السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الكتاكيت بهذه الوتيرة السريعة هو وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض المنتجين المتحكمين بالقطاع، حيث أن السعر أصبح يزيد يوميا دون أي مستجدات تطرأ على تكلفة الإنتاج بعد الثبات النسبى للدولار مقابل الجنيه، وهذا بالتأكيد نتج عنه عزوف صغار المنتجين عن الدخول في دورات جديدة وتفاقم الامر بخروج صغار المربين ما يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار دواجن التسمين بنسب تتضاعف عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وفقا لآليات العرض والطلب”.

وطالب البيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي  بفرض الرقابة الصارمة على الأسواق لتحديد سقف أرباح عادل لجميع مدخلات الإنتاج الداجنى لحماية القطاع من أزمة مرتقبة.

وقالت الجمعية: “إننا ندق  الان  ناقوس الخطر  من أن الايام القادمة ستشهد إرتفاع فى أسعار الدواجن بكافة أنواعها وخاصة الفراخ البيضاء وذلك لقلة العرض المتوقعة بعد أن شهدت أسعار كتاكيت التسمين ارتفاع غير مسبوق”. 

 

 

وأشارت  مواطنون ضد الغلاء إلى  “تخطى سعر الكتكوت الواحد عمر يوم حاجز  50 جنيه  ما أدى إلى عزوف صغار منتجى الدواجن عن التربية خوفا من الخسائر  وبالتالى فمن  المؤكد أن المستهلك سوف يعانى من ارتفاع أسعار الفراخ كما عانى المربين من إرتفاع اسعار الكتاكيت نتيجة جشع  وإحتكار عدد من شركات الدواجن الكبرى التى لا تراعى مصالح المربين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما يكشف أنه فى ظل إنتاج يومى يتجاوز أربعة ملايين كتكوت وتكلفة  تقل عن ١٥ جنيها فى حين يباع الكتكوت بخمسين جنيها، جنى أرباح بشكل يومى تتجاوز ١٢٠ مليون جنيه وهى أرباح خيالية يستعصى على عصابات المافيا تحقيقها ”.

وتابع البيان: “نشيد بحرص الدولة على اتخاذ إجراءات سريعة بفتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب من الخارج _ خاصة أنه بعد فتح باب استيراد الكتاكيت والدواجن جرى انخفاض نسبى لسعر الكتكوك لكن الكارتيل الاحتكارى عاود تصعيد الازمة برفع السعر بغير عدالة او رحمة”.

واختتم بيان الجمعية: “نتوجه بالنداء إلى شركات الدواجن والسلاسل التجارية  “ارحموا الناس _ الفراخ كانت  ومازالت هى بروتين الغلابة، وهى فى مقدمة أنواع البروتين التى فى متناول البسطاء والفقراء، ولكن بعد ارتفاع أسعارها سوف تكون فى غير مقدرتهم المالية، وطالب البيان الحكومة بتوفير الدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة حتى تكون فى متناول جميع الطبقات”.
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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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