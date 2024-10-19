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البوري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور - أخبار كلمتك

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البوري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور - أخبار كلمتك

البوري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - السبت 19/أكتوبر/2024 - 12:40 م 10/19/2024 12:40:19 PM

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة، وذلك خلال اليوم الثاني من تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية بشأن رفع أسعار البنزين والسولار.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

«كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 84 إلى 87 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 80 إلى 82 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 200 جنيها للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيها.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 145 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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