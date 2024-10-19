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الإحصاء: 16.8 % زيادة متوسط أجور العاملين خلال 2023 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 16.8 % زيادة متوسط أجور العاملين خلال 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 16.8 % زيادة متوسط أجور العاملين خلال 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم    السبت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن أهم المؤشـــرات:

 

5005 جنيهـًا متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284   جنيهًا عام 2022 بنسبة زيادة 16.8%.


12401جنيهـًا  متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.    

متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023                                         
5128 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2023.
4439 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2023. 

12183 جنيهًا  متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 4808 جنيهًا للذكور  في القطاع الخاص عام 2023.
13496جنيهًا  متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2023.     

 

19179 جنيهًا متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص

 

 

بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الاقتصادية كالآتى:

 


19179  جنيهًا لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور  مقابل 20646  جنيهًا  للإناث.

13402  جنيهًا لنشاط الكهرباء والغاز  13181 جنيهًا للذكور مقابل  14615  جنيهًا للإناث.

12494  جنيهًا لنشاط الوساطة المالية والتأمين  13654 جنيهًا للذكور  مقابل 8993  جنيهًا للإناث.

7669 جنيهًا لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهًا للذكور مقابل 6706 للإناث.

7340 جنيهًا لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهًا للذكور مقابل 8017 للإناث.      

 

205 ساعات متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص     

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالآتي:

 

205 ساعة  للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
206 ساعة  للعاملين فى القطاع الخاص.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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