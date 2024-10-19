الإحصاء: 16.8 % زيادة متوسط أجور العاملين خلال 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن أهم المؤشـــرات:

5005 جنيهـًا متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284 جنيهًا عام 2022 بنسبة زيادة 16.8%.



12401جنيهـًا متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.

متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023

5128 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023.

4439 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023.

12183 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4808 جنيهًا للذكور في القطاع الخاص عام 2023.

13496جنيهًا متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2023.

19179 جنيهًا متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص

بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الاقتصادية كالآتى:



19179 جنيهًا لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور مقابل 20646 جنيهًا للإناث.

13402 جنيهًا لنشاط الكهرباء والغاز 13181 جنيهًا للذكور مقابل 14615 جنيهًا للإناث.

12494 جنيهًا لنشاط الوساطة المالية والتأمين 13654 جنيهًا للذكور مقابل 8993 جنيهًا للإناث.

7669 جنيهًا لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهًا للذكور مقابل 6706 للإناث.

7340 جنيهًا لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهًا للذكور مقابل 8017 للإناث.

205 ساعات متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالآتي:

205 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.

206 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.

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