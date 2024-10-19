لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها القطرية بمعرض BIG5 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:56 صباحاً - شاركت نحو 11 شركة مصرية في معرض BIG5 واندكس قطر، والذي جرى تنظيم المشاركة فيه بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث وبتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من أجل زيادة الصادرات المصرية.

وزار الجناح المصري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العيد الله الطحاني وزير التجارة والصناعة القطري، كما تفقد السفير عمر كمال الشربيني السفير المصري بقطر أجنحة الشركات المصرية.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الشركات الأجنبية وجرى عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظيرتها المشاركة في معرض “Index Qatar" وفق بيان من إكسبو والمجلس التصديري للأثاث.

ويشكل المعرض أكبر تجمع للمهتمين بقطاع البناء والأثاث والديكور في دولة قطر، حيث يتم التركيز على المبادرات المبتكرة والتقنيات المتطورة عبر مختلف القطاعات الحيوية، كما يعد هذا الحدث منصة لجميع المتخصصين في التجارة والجهات المعنية في القطاع من مختلف أنحاء العالم الذين يسعون إلى التعرف.



ويعد المعرض حدثا مهما في ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية وأسواق المنطقة عمومًا في ظل مشاركة دولية من الصين، إيطاليا، تركيا، ومصر وغيرهم من الدول.

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