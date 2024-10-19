هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها القطرية بمعرض BIG5 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها القطرية بمعرض BIG5 - أخبار كلمتك

لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها القطرية بمعرض BIG5 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:56 صباحاً - شاركت نحو 11 شركة مصرية في معرض BIG5 واندكس قطر، والذي جرى تنظيم المشاركة فيه بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث  وبتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من أجل زيادة الصادرات المصرية.

وزار الجناح المصري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العيد الله الطحاني وزير التجارة والصناعة القطري، كما تفقد السفير عمر كمال الشربيني السفير المصري بقطر أجنحة الشركات المصرية.

 

a1a6ef3e8a.jpg
466ade07d1.jpg

وشهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الشركات الأجنبية وجرى عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظيرتها المشاركة في معرض “Index Qatar" وفق بيان من إكسبو والمجلس التصديري للأثاث.

ويشكل المعرض أكبر تجمع للمهتمين بقطاع البناء والأثاث والديكور في دولة قطر، حيث يتم التركيز على المبادرات المبتكرة والتقنيات المتطورة عبر مختلف القطاعات الحيوية، كما يعد هذا الحدث منصة لجميع المتخصصين في التجارة والجهات المعنية في القطاع من مختلف أنحاء العالم الذين يسعون إلى التعرف.


ويعد المعرض حدثا مهما في ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية وأسواق المنطقة عمومًا في ظل مشاركة دولية من الصين، إيطاليا، تركيا، ومصر وغيرهم من الدول.

أخبار الاقتصاد اليوم، جرام الذهب عيار 24 يسجل 4171 جنيها، الصناعة تستقبل المستثمرين الصناعيين بالفيوم، المركزي للإحصاء يكشف حجم إنتاج مصر من القمح خلال 2022/ 2023

مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تجزئة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

"رجال أعمال الإسكندرية" تبحث التعاون مع سفير السويد في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق