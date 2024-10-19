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سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:28 صباحاً - سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.

وترصد “كلمتك”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

 

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البنك المركزي المصري  - كلمتك

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر - كلمتك 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

 

 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى - كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

 

 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجارى - كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

 

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر - كلمتك 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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