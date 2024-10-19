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قد تصل إلى 15 %، توقعات بارتفاع أسعار السيارات بعد زيادة البنزين والسولار - أخبار كلمتك

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قد تصل إلى 15 %، توقعات بارتفاع أسعار السيارات بعد زيادة البنزين والسولار - أخبار كلمتك

قد تصل إلى 15 %، توقعات بارتفاع أسعار السيارات بعد زيادة البنزين والسولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:44 صباحاً - أكدت الشعبة العامة للسيارات، تأثر أسعار السيارات بقرار ارتفاع مشتقات الوقود خاصة البنزين والسولار وزيوت السيارات التي طبقت داخل محطات الوقود بداية من أمس الجمعة، متوقعة أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا يتراوح ما بين 10 حتى 15% على الأسعار الرئيسية.

 

وأوضحت الشعبة العامة للسيارات، في تصريح لـ "كلمتك" أن سيارات الأجرة تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة متأثرة بأسعار الوقود، لافتة إلى أن الزيادة تصب في مصلحة الإقبال على السيارات الكهربائية وإتاحة الفرصة أمام السيارات الكهربائية وانتشارها محليًّا.

 

وتابعت شعبة السيارات، أن المستهلك أصبح يدرك أهمية الاتجاه نحو السيارات الكهربائية، التي تعتبر من أرخص السيارات في صيانة السيارات، لتجنب من الزيادة المستمرة في أسعار الوقود.   

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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