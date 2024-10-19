مفاجأة غير متوقعة عن أسعار القمح المستورد والدقيق بالأسواق بعد ارتفاع الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:39 صباحاً - أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت سعر القمح والدقيق المستوردين استقرارًا في الأسواق، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع أسعار البنزين والسولار..

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن.

بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12800 جنيه للطن.

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن. سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق، وارتفاع طن الدقيق 800 جنيه مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

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