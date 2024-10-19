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مفاجأة غير متوقعة عن أسعار القمح المستورد والدقيق بالأسواق بعد ارتفاع الوقود - أخبار كلمتك

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مفاجأة غير متوقعة عن أسعار القمح المستورد والدقيق بالأسواق بعد ارتفاع الوقود - أخبار كلمتك

مفاجأة غير متوقعة عن أسعار القمح المستورد والدقيق بالأسواق بعد ارتفاع الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:39 صباحاً - أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت سعر القمح والدقيق المستوردين استقرارًا في الأسواق، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع أسعار البنزين والسولار..

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن.
  • بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12800 جنيه للطن.
  • بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12500 جنيه للطن.
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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  1. بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن.
  2. سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن.
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أسعار القمح المستورد في الأسواق، وارتفاع طن الدقيق 800 جنيه

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مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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