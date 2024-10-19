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بعد زيادة أسعار الوقود، طرق الحفاظ على زيت السيارات من الاحتراق وإطالة عمره دون تغيير - أخبار كلمتك

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بعد زيادة أسعار الوقود، طرق الحفاظ على زيت السيارات من الاحتراق وإطالة عمره دون تغيير - أخبار كلمتك

بعد زيادة أسعار الوقود، طرق الحفاظ على زيت السيارات من الاحتراق وإطالة عمره دون تغيير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 04:35 صباحاً - يبحث الكثير من المستهلكين علي ترشيد استهلاك الوقود بالتزامن مع ارتفاع اسعار مشتقات البترول اليوم الجمعة داخل محطات الوقود، لتوفير التكلفة، لذا تعتبر طرق تغير زيت السيارات،  والاهتمام بإجراءات الصيانة المستمرة للحفاظ على السيارة  وحفظ معدل استهلك السيارة للوقود.

 

ونحرص فى التقرير التالى اتباع العديد من النصائح  والإرشادات لتجنب  أعطال السيارة المفاجئة وطرق الحفاظ على زيت السيارات   من الاحتراق وإطالة عمرها لأطول فترة بدون تغير، والوقوع تحت ايدى مراكز صيانة السيارات  خاصة  بعد ارتفاع أسعارها في السوق المصري وهي كالتالي:

 

1. تغيير الزيت كل 30,000 إلى 60,000 كيلومتر، وذلك يعتمد على نوع ناقل الحركة والظروف التي تقود فيها السيارة.

2. نوع ناقل الحركة: السيارات التي تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي تحتاج عادةً إلى فحص وتغيير الزيت أكثر من تلك التي تحتوي على ناقل حركة يدوي. وذلك لأن ناقل الحركة الأوتوماتيكي يعمل بدرجات حرارة أعلى ويتعرض لاحتكاك أكبر.


3. تقود لمسافات طويلة بسرعة عالية، أو تقود في مناطق ذات درجات حرارة مرتفعة، فقد تحتاج إلى تغيير زيت القير في فترات أقصر. هذه الظروف تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة بشكل أسرع وتؤثر على جودة الزيت بشكل أكبر.

4. الزيوت المصنعة خصيصًا للسيارات الحديثة تحتوي على مكونات تتيح لها العمل بكفاءة لفترات أطول من الزيوت التقليدية.


5. صعوبة في تغيير التروس إذا لاحظت صعوبة في تغيير التروس أو تأخر في استجابة ناقل الحركة، فقد يكون زيت القير قد تدهور وفقد من خصائصه التشحيمية.


6. رائحة حرق إذا لاحظت رائحة حرق عند فتح غطاء المحرك أو عند القيادة، قد يكون الزيت قد تلف بفعل الحرارة العالية ولم يعد يوفر التبريد الكافي.

7.. إذا تحول لونه إلى البني الداكن أو الأسود، فهذا يعني أنه قد تأثر بالحرارة والشوائب ويحتاج إلى تغيير.


8. أصوات صاخبة أو طقطقة من ناقل الحركة قد تكون إشارة إلى أن الزيت لم يعد يشتغل بشكل جيد ويحتاج إلى تغيير.


9. تآكل الأجزاء الداخلية لناقل الحركة: عدم وجود تشحيم كافٍ يؤدي إلى زيادة الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة، مما يتسبب في تآكلها.

10. الزيت يساعد على تبريد ناقل الحركة، وإذا تلف الزيت، يمكن أن تتعرض السيارة لارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى تعطله.

11.استبدال ناقل الحركة هو من أغلى الإصلاحات التي قد يحتاجها مالك السيارة. ومن خلال تغيير الزيت بانتظام، يمكن تجنب هذه التكاليف الكبيرة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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