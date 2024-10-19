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6 شركات تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسين بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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6 شركات تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسين بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسين بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 03:12 صباحاً - تصدرت 6 شركات ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول  بنهاية الأسبوع،وجاءت كالتالى:

- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 86.2 مليار جنيه. 
- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 14.3 مليار جنيه. 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 11.9 مليار جنيه. 
- بنك اتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 8.4 مليار جنيه. 
- بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه. 
- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

   وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31%  عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4%  عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32%  عند مستوى 13168 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71%  عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3152 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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