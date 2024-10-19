هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

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زادت 18 جنيها مرة واحدة، ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق بعد رفع سعر الوقود - أخبار كلمتك

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زادت 18 جنيها مرة واحدة، ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق بعد رفع سعر الوقود - أخبار كلمتك

زادت 18 جنيها مرة واحدة، ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق بعد رفع سعر الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 02:23 صباحاً - ارتفاع أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعا ملحوظا تراوح ما بين 11.5 جنيه و18 جنيهًا في الأسواق؛ وذلك عقب تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية بشأن رفع أسعار البنزين والسولار؛  فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت في المحال التجارية

«كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

11.5 جنيه ارتفاعا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 11.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

18 جنيها ارتفاعا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 18 جنيهًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99.9 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 65 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

15.5 جنيه ارتفاعا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة  بنحو 15.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 108.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 14.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 109.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 160 جنيهًا للتر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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