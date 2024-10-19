زادت 18 جنيها مرة واحدة، ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق بعد رفع سعر الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 02:23 صباحاً - ارتفاع أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعا ملحوظا تراوح ما بين 11.5 جنيه و18 جنيهًا في الأسواق؛ وذلك عقب تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية بشأن رفع أسعار البنزين والسولار؛ فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت في المحال التجارية

«كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

11.5 جنيه ارتفاعا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 11.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

18 جنيها ارتفاعا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 18 جنيهًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99.9 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 65 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

15.5 جنيه ارتفاعا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة بنحو 15.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 108.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 14.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 109.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 160 جنيهًا للتر.

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