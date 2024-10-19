قفزة كبيرة في أسعار السمن بعد زيادة سعر السولار والبنزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 01:22 صباحاً - سجلت أسعار السمن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، عقب تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاصة بزيادة أسعار السولار والبنزين، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

أسعار السمن الصناعي والبلدي في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار السمن الصناعي والبلدي في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لتقرير البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 15 جنيها

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 15 جنيها مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 337.2 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 200 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وأما أسعار السمن الصناعي وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر السمن الصناعي ارتفع بنحو 16 جنيها مقارنة بسعره السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 106 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 57 جنيهًا إلى 145 جنيهًا.

أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم ارتفع بنحو 15.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 113 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 75 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين ارتفع بنحو 12.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 110.8 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 75 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية ارتفع بنحو 11.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 112.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الشمس الذهبية ما بين 45 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

أسعار سمن روابي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي ارتفع بنحو 11.3 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 112.9 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 80 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

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