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بعد ارتفاع سعره، تعرف على أسعار البصل في الأسواق - أخبار كلمتك

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بعد ارتفاع سعره، تعرف على أسعار البصل في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد ارتفاع سعره، تعرف على أسعار البصل في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:34 مساءً - ارتفاع أسعار البصل اليوم، سجلت أسعار البصل اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ليصل سعر الكيلو إلى 27 جنيهًا في بعض المناطق، فما هي أحدث أسعار البصل في الأسواق؟

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

 أسعار كيلو البصل في سوق العبور للجملة

البداية مع سعر كيلو البصل في سوق العبور للجملة، الذي تباينت أسعاره وجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

أسعار البصل في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وارتفعت أسعار البصل في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وجاء سعر البصل في الأسواق كالآتي:

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار البصل الأحمر في الأسواق 

ارتفع سعر البصل الأحمر في الأسواق مسجلًا متوسط قدره 15.3 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأحمر ما بين 8 جنيهات و25 جنيهًا للكيلو وفقًا للبوابة الحكومية.

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار البصل الأبيض في الأسواق 

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع أيضًا سعر البصل الأبيض ليبلغ متوسط أسعاره نحو 15.6 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأبيض ما بين 8 و27 جنيهًا للكيلو.

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

أسعار البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وفيما يخص أسعار البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ فهي كالآتي: 

  1. بلغ سعر بصل قاورما نحو 19 جنيهًا للكيلو.
  2. بلغ سعر بصل أحمر نحو 20 جنيهًا للكيلو.
  3. بلغ سعر كيلو بصل أبيض نحو 30 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو بصل ذهبي نحو 56 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بصل ذهبي عبوة وزن 4 كيلوجرامات نحو 120 جنيهًا.
  6. بلغ سعر بصل أحمر مافا عبوة وزن 3 كيلوجرامات نحو 91 جنيهًا.
  7. بلغ سعر بصل ذهبي مافا وزن 3 كيلوجرامات نحو 149 جنيهًا.
  8. بلغ سعر بصل أحمر توب عبوة وزن 4 كيلوجرامات نحو 86 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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