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7 شركات وساطة تتصدر الأعلى بقيم التداول في نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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7 شركات وساطة تتصدر الأعلى بقيم التداول في نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

7 شركات وساطة تتصدر الأعلى بقيم التداول في نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:46 مساءً - تصدرت 7 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 822.6 مليون جنيه. 
- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت  592 مليون جنيه. 
- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 549 مليون جنيه. 
- كايرو كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 394 مليون جنيه. 
- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 379 مليون جنيه. 
- بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 371 مليون جنيه. 
- اسطول لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 367 مليون جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

   وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31%  عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4%  عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32%  عند مستوى 13168 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71%  عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3152 نقطة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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