أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعا في الأسواق، وذلك عقب تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع سعر السولار والبنزين، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

7 جنيهات ارتفاعا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 7 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو 1.5 جنيه للكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 43.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

8 جنيهات ارتفاعا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 8 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 62 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 67.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

4.25 جنيه ارتفاعا في سعر العدس بجبة بالأسواق

ارتفع سعر العدس بجبة بنحو 4.25 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 66.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 50 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

3 جنيهات ارتفاعا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 28.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 20 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

50 قرشًا ارتفاعا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 50 قرشًا عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

جنيه ارتفاعا في سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة المعبأة بنحو جنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 31.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

1.2 جنيه ارتفاعا في سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة بنحو 1.2 جنيه في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

19.5 جنيه ارتفاعا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعات تراوحت ما بين 12 إلى 19.5 جنيها في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 245.5 جنيها إلى 265.7 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 200 إلى 300 جنيه.

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