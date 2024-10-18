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ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور بعد رفع الوقود - أخبار كلمتك

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ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور بعد رفع الوقود - أخبار كلمتك

ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور بعد رفع الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 03:35 م 10/18/2024 3:35:55 PM

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية بشأن رفع أسعار البنزين والسولار.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

«كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 84 إلى 87 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 80 إلى 82 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 200 جنيها للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيها.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 145 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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