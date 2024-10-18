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تعرف على أكثر السيارات استهلاكا للوقود - أخبار كلمتك

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تعرف على أكثر السيارات استهلاكا للوقود - أخبار كلمتك

تعرف على أكثر السيارات استهلاكا للوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - اتجهت شيفروليه نحو إنتاج سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم وظهر ذلك في تصميم سيارات شيفروليه تاهو وسوبربان 2025 التي تعتمد على محرك ديزل دوراماكس سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني.

 سيارات تاهو  تستهلك الكثير من الوقود

وأكدت شيفروليه، أن سيارات تاهو تستهلك الكثير من الوقود، وذلك بسبب محركها الاخر الديزل ذي 6  أسطوانات. V8 سعة 5.3 لتر و6.2 لتر وناقل حركة الأوتوماتيكي 10 سرعات ونظام التعليق متعدد الوصلات، بالاضافة الي قدرتها على إلغاء المقاعد الأمامية  للحصول على مقعد منفصل.


 وتتمتع شيفروليه تاهو وسوبربان المحدثة الآن بإصدار بقوة 305 أحصنة من المحرك، ولكن الفائدة الأكبر هي عزم دوران المحرك الذي يبلغ 671 نيوتن.متر، وهذه زيادة قدرها 47.5 نيوتن.متر.

ويبدأ سعر طراز تاهو LS 2025 الأساسي بنظام الدفع الثنائي الآن من أكثر من 60 ألف دولار بقليل،  ولكنك تحصل على الأقل على التصميم الداخلي الجذاب الذي يركز على التكنولوجيا ومجموعة كبيرة من أنظمة مساعدة السائق القياسية، وفي الطرف الآخر، يبلغ سعر طراز سوبربان High Country المجهز تجهيزًا جيدًا 86,195 دولارًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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