ترامب يدفع الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:16 مساءً - يتجه الدولار اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري؛ لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من سياسة البنك المركزي الأوروبي؛ التي تميل للتيسير النقدي، وبيانات أمريكية قوية تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة إذا فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

احتمالات فوز ترامب تعزز الدولار

وتلقى الدولار دعما إضافيا من احتمال فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل وسط ترجيحات بأن سياساته الجمركية والضريبية المقترحة ستبقى أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

اليورو يتجه إلى تسجيل أدنى مستوياته

وعلى صعيد آخر؛ يتجه اليورو لتسجيل أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس الماضي، إلى تسجيل أكبر انخفاض في 3 أسابيع مقابل الدولار منذ عام 2022 بنحو 3% مع توقع المتعاملين حاليا اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لقرارات متتالية بالخفض في اجتماعاته المقبلة.

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 الدولار يتجه إلى الارتفاع للأسبوع الثالث بدعم من "تداولات ترامب" وسياسة المركزي الأوروبي

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