وزير الاستثمار: 2.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في ختام زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال وزير الاستثمار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بالتعاون مع الوكالة البلجيكية وكذلك وكالات الاستثمار والتجارة بالأقاليم البلجيكية الثلاثة لزيادة معدلات التجارة بما يعكس القدرات الهائلة التي تمتلكها أسواق البلدين، وبما يحقق أقصى استفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأشار «الخطيب» إلى أن الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بروكسل في فبراير 2022، وكذا زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى بروكسل في أكتوبر 2023.

ولفت إلى اللقاءات التي تمت خلال الزيارتين مع رؤساء عدد من الشركات البلجيكية الكبرى التي لديها أعمال في مصر، وتتطلع لزيادة حجم استثماراتها في المجالات المختلفة، ومن بينها شركة ديمي العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين، وشركة يان دي نول المتخصصة في مجال الأسلاك البحرية والتجريف، وكذلك شركة جون كوكريل العاملة في مجال صناعة الأقطاب الكهربائية المستخدمة في صناعة الهيدروجين الأخضر.

تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية

ونوه الخطيب إلى تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى، والتي ترعاها الحكومة البلجيكية على المستوى الفيدرالي وبمشاركة كبريات الشركات البلجيكية، وكذلك تبادل تنظيم البعثات التجارية على مستوى الأقاليم البلجيكية الثلاثة، وهو ما رحب به الجانب البلجيكي، وأكد على استمرار التنسيق المشترك في هذا الإطار.

ومن جانبه رحب Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية باستمرار دعم الوكالة الدائم لمجتمع الأعمال المصري من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تم تنظيمها في بروكسل أثناء الزيارات المصرية المختلفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال

واكد على ثقة دوائر الأعمال البلجيكية في مناخ الاستثمار في مصر، والذي يعكس تواجد استثمارات كبرى الشركات البلجيكية الحالية في السوق المصري.

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