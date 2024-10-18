توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يستعد لتنفيذ وعوده بطرد المهاجرين غير الشرعيين - أخبار كلمتك

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يستعد لتنفيذ وعوده بطرد المهاجرين غير الشرعيين - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأربعاء 13- 11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأربعاء 13- 11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار صرف العملات بعدن الليلة . - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار صرف العملات بعدن الليلة . - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

وزير الاستثمار: 2.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الاستثمار: 2.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 2.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:38 مساءً -  التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في ختام زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل،  Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال وزير الاستثمار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بالتعاون مع الوكالة البلجيكية وكذلك وكالات الاستثمار والتجارة بالأقاليم البلجيكية الثلاثة لزيادة معدلات التجارة بما يعكس القدرات الهائلة التي تمتلكها أسواق البلدين، وبما يحقق أقصى استفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

0b37b34933.jpg

وأشار «الخطيب» إلى أن الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بروكسل في فبراير 2022، وكذا زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى بروكسل في أكتوبر 2023.

 ولفت إلى اللقاءات التي تمت خلال الزيارتين مع رؤساء عدد من الشركات البلجيكية الكبرى التي لديها أعمال في مصر، وتتطلع لزيادة حجم استثماراتها في المجالات المختلفة، ومن بينها شركة ديمي العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين، وشركة يان دي نول المتخصصة في مجال الأسلاك البحرية والتجريف، وكذلك شركة جون كوكريل العاملة في مجال صناعة الأقطاب الكهربائية المستخدمة في صناعة الهيدروجين الأخضر.

a996126630.jpg

تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية

ونوه الخطيب إلى تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى، والتي ترعاها الحكومة البلجيكية على المستوى الفيدرالي وبمشاركة كبريات الشركات البلجيكية، وكذلك تبادل تنظيم البعثات التجارية على مستوى الأقاليم البلجيكية الثلاثة، وهو ما رحب به الجانب البلجيكي، وأكد على استمرار التنسيق المشترك في هذا الإطار.

ومن جانبه رحب Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية باستمرار دعم الوكالة الدائم لمجتمع الأعمال المصري من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تم تنظيمها في بروكسل أثناء الزيارات المصرية المختلفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال

 واكد على ثقة دوائر الأعمال البلجيكية في مناخ الاستثمار في مصر، والذي يعكس تواجد استثمارات كبرى الشركات البلجيكية الحالية في السوق المصري.

 

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق