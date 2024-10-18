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هاني ميلاد عن ارتفاع أسعار الذهب: ما زال الأكثر تحقيقا للمكاسب - أخبار كلمتك

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هاني ميلاد عن ارتفاع أسعار الذهب: ما زال الأكثر تحقيقا للمكاسب - أخبار كلمتك

هاني ميلاد عن ارتفاع أسعار الذهب: ما زال الأكثر تحقيقا للمكاسب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:38 مساءً -  قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية:
إن الارتفاع الحالي كان متوقعا من خلال التداولات في الفترة السابقة، وكان الجميع مترقبون لوصول الذهب لقمة جديدة يستقر حولها لفترة ثم يعود للصعود مرة أخرى إذا استمرت الظروف التي أدت لهذا الارتفاع قائمة. فالذهب حتى الآن هو الملاذ الأكثر أمانا وتحقيقا للنمو.

ويضيف رئيس الشعبة: بالفعل انعكس ارتفاع السعر العالمي على السعر المحلي حيث سجل سعر 3675، للجرام عيار ٢١ صباح اليوم الجمعة. 

أسعار الذهب العالمية 

 ارتفعت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية ليحقق الذهب سعرا قياسيا تاريخيا جديدا وكسر حاجز 2,700 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ، وواصل المعدن النفيس مساره الصعودي منذ مساء امس  بعد يوم من التذبذب ما بين الاستقرار والصعود الطفيف والتراجع ليتراوح عند حاجز 2685 دولارا للأوقية. 

ليبدأ صباح الجمعة بافتتاح مرتفع محققا أعلى مستوى له على الإطلاق. متأثرا بالأوضاع المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثار مخاوف الأسواق وتزايد الإقبال على الذهب كأحد أشهر أصول الملاذ الآمن. الأمر الذي أدى لارتفاع الطلب. 

ومن ناحية أخرى عزز قرار تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام من ارتفاع سعر الذهب، مما أدى لانخفاض مؤشر اليورو هبوطا بنسبة 0.36% في الوقت الذي حقق فيه مؤشر الدولار أداء إيجابيا في ظل قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.27%. 

وكشفت البيانات الرسمية عن نمو مؤشر فيلادلفيا التصنيعي عند 10.3 نقطة خلال سبتمبر، من 1.7 نقطة في أغسطس، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل المؤشر نمو إلى 4.2 نقطة فقط، كما سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموًا بنسبة 0.4% خلال سبتمبر، من نمو بنسبة 0.1% بشهر أغسطس. 

كما انخفضت إعانات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 19 ألف طلب إلى 241 ألف طلب جديد خلال الأسبوع الماضي، وبأقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة طلبات الإعانات إلى 260 ألف طلب فقط، ما يعكس انتعاش سوق التوظيف في الولايات المتحدة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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