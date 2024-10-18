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8 خدمات من المحفظة الذكية في البنك التجاري الدولي، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

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8 خدمات من المحفظة الذكية في البنك التجاري الدولي، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

8 خدمات من المحفظة الذكية في البنك التجاري الدولي، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:22 مساءً - حدد البنك التجاري الدولي الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية للعملاء.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، الإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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