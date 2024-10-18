8 خدمات من المحفظة الذكية في البنك التجاري الدولي، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:22 مساءً - حدد البنك التجاري الدولي الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية للعملاء.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، الإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

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