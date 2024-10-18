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ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:04 مساءً -  سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجلت  أسعار الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024؛ وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع أسعار البنزين والسولار.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في الأسواق

 وارتفع سعر الكتاكيت في بعض الأنواع ما بين جنيه و3 جنيهات مقارنة بسعره أمس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 40 إلى 50 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 34 و34.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت في الأسواق، في  بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت أربو من 47 إلى 50 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كتكوت كب نحو 49 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت روص من 40 إلى 46 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 33 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كتكوت إي أر  نحو 45 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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