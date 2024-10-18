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تباين أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بعد رفع الوقود - أخبار كلمتك

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تباين أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بعد رفع الوقود - أخبار كلمتك

تباين أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بعد رفع الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:48 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 01:44 م 10/18/2024 1:44:59 PM

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع أسعار البنزين والسولار.

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أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

«كلمتك» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 6 إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 30 جنيهًا.
  5. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  7. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  9. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  11. تراوح سعر كيلو جوافة من 5 إلى 11 جنيها.
  12. تراوح سعر الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  13. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 16 جنيها.
  14. تراوح سعر كيلو كاكا من 9 إلى 17 جنيهًا.
  15. تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  16. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 25 إلى 30 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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