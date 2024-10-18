رغم آمال الفائدة، تعرف على زيادات أسعار الذهب فى أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - قفز سعر الجرام الذهب نحو 70 جنيهًا في الأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري داخل الأسواق وحتى تاريخه.

وزاد جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلي من 3590 جنيهًا إلى نحو 3660 جنيها اليوم الجمعة.

وشهد الأسبوع الجاري اجتماعات حاسمة لوضع أسعار الفائدة على المستوى العالمي والمحلي، حيث قام البنك المركزي المصري بتثبيت الفوائد بينما اتجاه المركزي الأوروبي إلى تخفيض الفوائد.

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية ارتفاعات كبيرة، ليقفز سعر الأونصة فوق مستوى 2700 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، مع تزايد حالة القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 2713 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاعًا يصل لـ 2% مقارنة ببداية الأسبوع.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.5% إلى 31.92 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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