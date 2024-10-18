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بعد رفع سعر الوقود، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

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بعد رفع سعر الوقود، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

بعد رفع سعر الوقود، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 12:00 م 10/18/2024 12:00:28 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور بعد رفع سعر الوقود، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 10 جنيهات.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 17 إلى 20 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 6 إلى 18 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 11 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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