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سعر أونصة الذهب يقفز إلى مستوى قياسي - أخبار كلمتك

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سعر أونصة الذهب يقفز إلى مستوى قياسي - أخبار كلمتك

سعر أونصة الذهب يقفز إلى مستوى قياسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:14 صباحاً - سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية ارتفاعات كبيرة، ليقفز سعر الأونصة فوق مستوى 2700 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، مع تزايد حالة القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 2713 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاعًا يصل لـ 2% مقارنة  ببداية الأسبوع.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت  أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.5% إلى 31.92 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

كما ارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1049.25 دولار.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

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ترقب في سوق الذهب بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة.. توقعات الارتفاع تفرض نفسها.. وسعر الأوقية يصل لأعلى مستوياته عالميا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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