سعر أونصة الذهب يقفز إلى مستوى قياسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:14 صباحاً - سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية ارتفاعات كبيرة، ليقفز سعر الأونصة فوق مستوى 2700 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، مع تزايد حالة القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 2713 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاعًا يصل لـ 2% مقارنة ببداية الأسبوع.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.5% إلى 31.92 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

كما ارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1049.25 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 ترقب في سوق الذهب بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة.. توقعات الارتفاع تفرض نفسها.. وسعر الأوقية يصل لأعلى مستوياته عالميا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.