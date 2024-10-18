هل يتأثر رغيف الخبز الحر والفينو بعد رفع أسعار الوقود؟، الشعبة توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:58 صباحاً - أكد محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار رغيف الخبز.

المخابز العاملة بالسولار لن تتأثر تكلفة إنتاجها بعد قرار رفع سعر الوقود

وأوضح «عبدالجواد» لـ «كلمتك» أن المخابز التي تعمل بالسولار لن تتأثر تكلفة إنتاجها بعد قرار رفع سعر الوقود، خاصة أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل الزيادة التي طرأت على السولار بواقع جنيهين لكل لتر سولار، إذ أصبح السعر المعلن هو13.50 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه.

محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز، كلمتك

الحكومة ملتزمة بعدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم

وأضاف «عبدالجواد» أن الحكومة ملتزمة بعدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم المقرر علي البطاقات التموينية بـ 20 قرشًا للرغيف، وذلك من خلال استمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

أسعار الخبز بعد رفع سعر الوقود، كلمتك

هل تتأثر أسعار الخبز الفينو والأفرنجي بقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

وردًا على سؤال بشأن هل تتأثر أسعار الخبز الفينو والأفرنجي بقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الخاصة برفع سعر الوقود، أوضح أن المخابز الخاصة بإنتاج الخبز الفينو والأفرنجي تترقب قرار لجنة متابعة وتسعير الخبز الحر بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار الخبز بعد رفع سعر الوقود، كلمتك

المخابز تترقب اجتماع اللجنة خاصة مع ارتفاع أسعار الدقيق

وأضاف أن لجنة متابعة الخبز الحر من المنتظر عقد اجتماع لها قريبًا بعد قرار رفع سعر الوقود؛ لتحديد تكلفة إنتاج الخبز الحر الإفرنجي والفينو وما طرأت عليه من تغيرات، وتحديد هل هذه المتغيرات تساهم في رفع سعر الخبز أم لا، خاصة وأن أسعار الدقيق مستخرج 72% رغم عودتها لإرتفاع إلا أنها مازالت أقل من 16 ألف جنيه للطن، وهي حدود سعرية أمنة لن تأثر في التكلفة الحالية.

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