قفزة جنونية في أسعار البصل بالأسواق، والسبب صادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:10 صباحاً - ارتفعت أسعار البصل في الأسواق بشكل ملحوظ، إذ قفز سعر كيلو البصل في سوق الجملة نحو 15 جنيهًا مقارنة بسعره في أواخر شهر سبتمبر الماضي، فلماذا ارتفعت أسعار البصل في الأسواق؟

ارتفاع سعر البصل في الأسواق ليصل إلى 25 جنيهًا

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ ارتفاع سعر البصل في الأسواق ليصل إلى 25 جنيهًا في سوق العبور للجملة خلال بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

أسعار البصل ارتفعت فجائيًا خلال شهر أكتوبر الجاري

وقال «النجيب» لـ «كلمتك» إن أسعار البصل ارتفعت فجائيًا خلال شهر أكتوبر الجاري؛ بالرغم من استقرار أسعاره عند معدلات سعرية متوازنة منذ بداية موسمه في عام 2024 وذلك مع توافر الكميات المعروضة منه في السوق.

حاتم النجيب، كلمتك

شعبة الخضراوات تشكل لجنة للوقوف على أسباب ارتفاع سعر البصل

وأضاف أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة شكلت لجنة لتحديد أسباب الارتفاع الفجائي في سعر البصل في الأسواق خلال شهر أكتوبر الجاري.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

تخزين البصل لإحداث نقص في المعروض السبب الرئيسي

وأوضح «النجيب» أن اللجنة حددت سببين لارتفاع أسعار البصل في السوق، وكان أكثرهم ضررًا هو الممارسات الاحتكارية لبعض المزارعين والتجار الذين قاموا بتخزين البصل، إذ رصدت الشعبة قيام قرية في محافظة الجيزة بتخزين إنتاجها من البصل، بهدف إحداث نقص في المعروض في السوق، وبالتالي رفع سعر البصل لتحقيق مكاسب لهم.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

مطالبة الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة الممارسات الاحتكارية

واستطرد قائلًا: أطالب الحكومة والجهات المعنية بسرعة التحرك، لمواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع البعض لتحقيق أرباح من تخزين البصل، وإحداث أزمة مفتعلة في السوق.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

قلة المعروض من البصل يرجع إلى تأثر إنتاجيته بالتغيرات المناخية

وأشار إلى أن السبب الثاني في قلة المعروض من البصل يرجع إلى تأثر إنتاجيته بالتغيرات المناخية، حيث تضررت كميات من البصل من ارتفاع درجات الحرارة، لكن ليست بالكميات الكبيرة التي تحدث خلل في الأسعار ليرتفع البصل لهذا الحد، فالسبب الرئيسي لارتفاع سعر البصل يرجع إلى تخزينه.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

هل تصدير البصل سبب في قلة المعروض منه وارتفاع سعره؟

وردًا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن تصدير البصل هو السبب في رفع السعر، قال حاتم النجيب إن تصدير البصل للخارج لم يحدث أي مشكلة هذا العام، خاصة مع توافر الإنتاجية خلال الموسم، على عكس الموسم السابق، الذي عانت الأسواق خلاله من قلة إنتاج البصل تصديره للخارج.

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