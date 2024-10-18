الدولار يتجه إلى الارتفاع للأسبوع الثالث بدعم من "تداولات ترامب" وسياسة المركزي الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:43 صباحاً - يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من سياسة البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي وبيانات أمريكية قوية تؤثر في توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة.

وتراجع اليورو بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن لينزل عن المتوسط التي ظل يتحرك فيه لمئتي يوم، ووصل إلى 1.0828 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا.

وأظهرت بيانات يوم الخميس نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر ما لم تدعم البيانات الاقتصادية خلاف ذلك.

وقال جيسون وونج الخبير الاستراتيجي لدى بي.إن.زد إن هناك عدة عوامل دعمت الدولار من بينها “تداولات ترامب” التي تتأثر باحتمالات تقدم ترامب في التوقعات الانتخابية. ويُنظر إلى سياساته الجمركية والضريبية على أنها من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم الجمعة بيانات النمو والنشاط الصيني، التي من المرجح أن تظهر تباطؤا من شأنه أن يعرض هدف النمو الاقتصادي لهذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة للخطر.

واستقر الدولار الأسترالي سريع التأثر بالتوقعات المستقبلية للصين بسبب صادرات السلع الأولية عند 0.6697 دولار يوم الجمعة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة خلال الأسبوع وانخفض قليلا إلى 0.6055 دولار في وقت مبكر من التعاملات الآسيوية.

واستعاد الجنيه الإسترليني مستوى 1.30 دولار خلال ليل الخميس لكنه يتجه أيضا لخسارة أسبوعية بعد انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم البريطاني، مما عزز الرهانات على أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام.

ووصل مؤشر الدولار لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر يوم الخميس عند 103.76، وارتفع 0.8 بالمئة لهذا الأسبوع.

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