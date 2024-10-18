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تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

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تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:55 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري وهل لا تزال مستمرة في الإصدار أم هناك تغيير فيها بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح البنك الأهلي أن الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لا تزال سارية وتفاصيلها كالتالي:

الحد الأدنى للشراء 1000 ومضاعفاتها 

المدة

3سنوات

سعر العائد

 

26% السنة الأولي، 22% السنة الثانية، 18% السنة الثالثة

 

الاقتراض

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات الادخارية من أي من فروع البنك الاهلي وفق التعليمات السارية.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

 

الاسترداد

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

 

مميزات أخرى

عائد شهري طوال مدة الشهادة

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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