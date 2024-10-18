بعد تثبيت المركزي للفائدة، أعلى حسابات التوفير في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:04 صباحاً - قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 17 أكتوبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء من قبل لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.

ونستعرض في السطور التالية أعلى وأفضل حسابات التوفير في البنوك تعمل في السوق المصرفي المصري.

البنك العربي الإفريقي

وأعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن طرح حساب جديدة للتوفير تحت اسم حساب التوفير الذهبي بعائد سنوي 25% هو الأعلى بين بنوك القطاع الخاص في مصر كما يمنح الحساب عائد 23% نصف سنوي و22% ربع سنوي و21% شهري.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب الجديد 500 ألف جنيه، حال صرف العائد شهريًّا يصبح العائد 21%، فيما يبقى 25% حال صرفه نهاية العام.

بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة الحكومي حساب توفير تحت اسم "ميجا" بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 25% سنويًّا حسب قيمة شريحة الحساب.

بنك SAIB

حساب سيطرة بلس

يُعد حساب "سيطرة بلس" الذي يقدمه بنك saib من أعلى حسابات التوفير في السوق المصرفية، حيث يبلغ سعر العائد 30%، وذلك وفقًا لشريحة المبلغ المودع. كما يتيح الحساب للعملاء فرصة الحصول على عائد شهري حسب قيمة المبلغ المودع.

حدد بنك saib مجموعة من الشروط لفتح هذا الحساب، حيث يتوجب أن يكون الحد الأدنى لفتحه 10 آلاف جنيه، في حين يجب أن لا تقل قيمة المبلغ المحتسب للفوائد عن 15 ألف جنيه، وتُحتسب الفوائد استنادًا إلى الحد الأدنى للرصيد خلال الشهر.

حساب الكنز

يتيح حساب توفير "الكنز" الذي يقدمه بنك الكويت الوطني فرصة الحصول على عائد شهري للمدخرين. يتطلب فتح الحساب حدًا أدنى قدره 5 آلاف جنيه، مع احتساب العائد بناءً على أقل رصيد خلال الشهر، ويصل العائد إلى 25% للأرصدة التي تبلغ 20 مليون جنيه أو أكثر، بينما يكون العائد 18% للأرصدة التي تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه

حساب الغني بلس

يُعد مصرف أبوظبي الإسلامي من أبرز المؤسسات المالية التي تقدم حسابات توفير متميزة، ومن بينها حساب "الغني بلس" الذي يوفر عائدًا يصل إلى 25%، وفقًا لشريحة المبلغ المودع، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 250 ألف جنيه، مع إمكانية صرف العائد شهريًا للعميل.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

وجاء ذلك توضيحًا على أسئلة عملاء البنك حول الحد الأدنى الواجب تواجده في حساب التوفير لعدم فرض أي غرامات عليهم.

تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء.

تفاصيل حساب توفير المنجز

وتستعرض "كلمتك" خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسي للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقًا للضوابط الشرعية الإسلامية.

يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

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