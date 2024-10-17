129.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:16 مساءً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 129.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 724 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 923 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 4.66 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 95.34 % خلال الجلسة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% عند مستوى 13168 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3152 نقطة.

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