تفاصيل خدمات البنك الزراعي في اليوم العالمي للادخار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - يشارك البنك الزراعي المصري في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للادخار خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2024.

ويقدم البنك باقات مميزة من الخدمات للعملاء وفق عملية دعم الشمول المالي، حيث تشمل القائمة ما يلي:

فتح حسابات (توفير / جاري / نشاط اقتصادي) مجانًا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب.

إصدار وتفعيل بطاقات (ميزة) مسبقة الدفع مجانًا.

تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول "المحافظ الإلكترونية Agri Wallet".

حصول التجار على أداة قبول الدفع الإلكترونية "ماكينة POS".

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