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تفاصيل خدمات البنك الزراعي في اليوم العالمي للادخار - أخبار كلمتك

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تفاصيل خدمات البنك الزراعي في اليوم العالمي للادخار - أخبار كلمتك

تفاصيل خدمات البنك الزراعي في اليوم العالمي للادخار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - يشارك البنك الزراعي المصري في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للادخار خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2024.

ويقدم البنك باقات مميزة من الخدمات للعملاء وفق عملية دعم الشمول المالي، حيث تشمل القائمة ما يلي: 

 فتح حسابات (توفير / جاري / نشاط اقتصادي) مجانًا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب.

 إصدار وتفعيل بطاقات (ميزة) مسبقة الدفع مجانًا.

تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول "المحافظ الإلكترونية Agri Wallet".

حصول التجار على أداة قبول الدفع الإلكترونية "ماكينة POS".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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