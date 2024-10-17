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أسعار الخضراوات اليوم الخميس، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الخضراوات اليوم الخميس، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - الخميس 17/أكتوبر/2024 - 04:29 م 10/17/2024 4:29:29 PM

الخضراوات
الخضراوات

 أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 17 إلى 20 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 6 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 11 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 15 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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