للشهر الثاني تواليا، البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة بنسبة 0.25% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بنسبة 0.25% للشهر الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة في دورة التيسير الحالية، مع انحسار التضخم، وبما يتماشى مع التوقعات.

وبخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، أصبحت الفائدة القياسية على الودائع 3.25%، كما أنه في سبتمبرالماضي، عاود البنك المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة بنسبة 0.25% بعد أن قرر تثبيتها في اجتماع يوليو الماضي.

خفض الفائدة 0.25% لأول مرة منذ بدء دورة التشديد النقدي

وكان البنك قد قرر في يونيو خفض الفائدة 0.25% لأول مرة منذ بدء دورة التشديد النقدي في يوليو 2022، بعد أن اقترب التضخم من النسبة المستهدفة عند 2%.

عدل مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، معدل التضخم في منطقة اليورو لشهر سبتمبر بالخفض إلى 1.7%، ليظل أدنى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يعزز التوقعات باستمرار خفض الفائدة.

النظرة المستقبلية القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو

ورغم انخفاض التضخم الآن إلى ما دون 2% للمرة الأولى منذ عام 2021، إلا أن النظرة المستقبلية القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو هي المحرك الرئيسي لتسريع وتيرة خفض تكاليف الاقتراض، التي كان يُتوقع أن تتم كل ثلاثة أشهر.

ويدفع المزيد من صناع السياسات في المركزي الأوروبي باتجاه تخفيضات سريعة، لكن بعض المتشددين يحثون على توخي الحذر في ظل استمرار ارتفاع التضخم المحلي.

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