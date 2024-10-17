الكرتونة تبدأ من 159 جنيها، تعرف على أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:08 مساءً - أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024؛ استقرارًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة والنصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض اليوم في محال النصف جملة

فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في محال النصف جملة

بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، تراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي اليوم في محال النصف جملة

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

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