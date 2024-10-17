المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة عند 50% للشهر السابع على التوالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - قرر البنك المركزي التركي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر السابع على التوالي، موافقا التوقعات التي رجحت عدم البدء في دورة التيسير النقدي خلال اجتماع المركزي اليوم، بعد نشر بيانات التضخم في سبتمبر التي خيبت آمال الأسواق والمحللين.

المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة

تركت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح كاراهان أسعار الفائدة الرئيسية عند 50%، اليوم الخميس، وفق بيانات رسمية. ومن المتوقع على نطاق واسع تأجيل كاراهان وزملاؤه لخطوة التيسير النقدي حتى العام المقبل 2025، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد خففت لهجتها بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، رغم توقعاتها بتحسن تضخم أسعار الخدمات في الربع الأخير من العام.

المركزي التركي، كلمتك

وقالت اللجنة عبر بيان مرفق مع القرار: "مؤشرات الربع الثالث تشير إلى أن الطلب المحلي يستمر في التباطؤ، مقتربًا من المستويات التي تسمح بكبح التضخم، لكن رغم استمرار تراجع التضخم الأساسي للسلع، إلا أن التوقعات تشير إلى تقدم تضخم الخدمات في الربع الأخير، كما أن هناك شكوكًا متزايدة حول وتيرة تقدم التضخم في ضوء البيانات الواردة".

وأشارت اللجنة إلى أن توقعات مؤشر أسعار المستهلكين وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان خطرًا على عملية كبح التضخم.

تباطؤ مخيب للتضخم في تركيا

تباطأ التضخم في تركيا على أساس سنوي بأقل من المتوقع خلال سبتمبر الماضي، وفق ما أوردته هيئة الإحصاء. كما تراجع التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى 49.4% بعدما بلغ 52% في أغسطس. أما تغير أسعار المستهلكين على أساس شهري، وهو المؤشر المفضل لدى البنك المركزي التركي، فبلغ 2.97% مقارنة بـ2.47% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 48.3% والشهري إلى 2.2%.

وينظر البنك المركزي التركي إلى معيارين رئيسيين عند التفكير في خفض أسعار الفائدة، وهما: حدوث تباطؤ مستمر في نمو الأسعار شهريًا، وتحسن في توقعات التضخم من قبل الشركات والأسر. ويقول محافظ البنك المركزي إن هناك "مسافة ينبغي أن نقطعها" على كلا المعيارين.

تحديات علي طريق الاقتصاد التركي

لا يعتبر التضخم العائق الوحيد أمام الاقتصاد التركي، حيث يمكن أن تواجه البلاد تحديات أخرى بسبب الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط والتغيرات الاقتصادية المحتملة وسط ترقب انطلاق ماراثون الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل.

وقبل بضعة أيام، أوصى صندوق النقد الدولي تركيا بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر وأسرع لتقليص عجز الموازنة، وحث على تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسات الدخل بشكل أكثر فعالية. كما أشار إلى أن ربط الأجور بتوقعات التضخم المستقبلية بدلًا من التضخم الفعلي السابق يمكن أن يسهم بشكل كبير في كبح الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.