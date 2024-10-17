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تحركات جديدة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

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تحركات جديدة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

تحركات جديدة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الكتاكيت تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024؛ إذ انخفض  سعر الكتاكيت في بعض الأنواع وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وتراوحت الانخفاضات   بين 75 قرشًا و8 جنيهات باختلاف الأنواع.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أبرز التحركات السعرية للكتاكيت خلال تعاملات اليوم

بينما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض قطعان بنحو جنيه مقارنة بسعره أمس، كما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض لبعض الأنواع وفقًا للمعلن لعدد من الشركات؛ إذ تراوحت الارتفاعات ما بين جنيه و7 جنيهات مقارنة بأسعارهم أمس.

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 40 إلى 50 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 31 و31.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت في الأسواق، في  بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  4. تراوح سعر كتكوت هجين من 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 46 إلى 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 48 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 40 إلى 46 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 33 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر  نحو 42 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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