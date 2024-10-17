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ارتفاع جديد في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - سعر الدولار،  شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاع جديد بنحو 8 قروش في منتصف تعاملات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، وذلك قبل ساعات من اجتماع  البنك المركزي المصري اليوم، بشأن تحديد أسعار الفائدة. 

وترصد “كلمتك”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

 

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البنك المركزي المصري  - كلمتك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر - كلمتك 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى - كلمتك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجارى - كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.62  جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر - كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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