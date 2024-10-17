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أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:35 مساءً -  تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% عند مستوى 39242 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 37525 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13%  عند مستوى 13324 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 7696 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 10824 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3185 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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