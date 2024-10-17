تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% عند مستوى 39242 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 37525 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% عند مستوى 13324 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 7696 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 10824 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 3185 نقطة.

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