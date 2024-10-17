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الإحصاء: 416.6 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2022 / 2023 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 416.6 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2022 / 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 416.6 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2022 / 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:19 مساءً -  أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء اليوم النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام (2022/2023) ومن أهم المؤشرات ما يلي: 

 

مسـاحة الأراضي المستصلحة

بلغ إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة 416.6 ألـف فـدان عـام (2022/2023) مقابــل 324.1 ألف فـدان عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 28.6%، ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية ومساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان هذا العام. 

 

مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 

بلغـت مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 186.9 ألف فدان بنسبة 44.8% يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 157.3 ألف فدان بنسبة 37.8% ثم  شركات القطاع الخاص 67.7 ألف فدان بنسبة 16.3٪ يليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 4.8 ألف فدان بنسبة 1.1% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام (2022/2023).

 

 المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان

-  بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 312.1  الف فدان حتى عام  (2022/2023) مقابل 136.5 ألف فدان حتى عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 128.7% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 694.4 ألف فدان حتى عام  (2022/2023)، حيث احتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 287.8 ألف فدان بنسبة 41.5%، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 207.8 ألف فدان بنسبة 29.9% ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 142.9 ألف فدان بنسبة 20.6%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 8%.

 

 المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة

بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة وأغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 267 فدان عـام (2022/2023) مقـابــل 154 فدانا عام (2021/2022) بنسبة  زيادة  قدرها 73.4 ٪.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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