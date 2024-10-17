التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - الخميس 17/أكتوبر/2024 - 11:16 ص 10/17/2024 11:16:36 AM

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26 % ليصل إلى مستوى 30.480 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 2.43 % ليصل إلى مستوى 7.390 نقطة.

قفز مؤشر "إيجي إكس100 " بنسبة 2.40 % ليصل إلى مستوى 10.906 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 33 "، بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 3.196 نقطة.

المؤشر الثلاثينى - كلمتك

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند المستوى 30.480 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي.

المؤشر السبعينى - كلمتك

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 7.390 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7900 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل.

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