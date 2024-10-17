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أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً -  شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 17-10-2024، في الأسواق المصرية بعد الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر أمس الأربعاء. 

ننشر آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس في الأسواق، بعد أن شهدت الأسعار حالة من الارتفاع في ختام حركة تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب، كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4142 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3625 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3107 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

 وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29000 جنيه، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

 

أسعار الذهب تقترب من مستويات تاريخية

 حققت أسعار الذهب ارتفاعا، في تعاملات الخميس المبكرة، لتحوم قرب مستويات تاريخية، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية والتوقعات بقيام بنوك مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأمريكية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد وصلت أمس الأربعاء إلى 2685.16 وهو مستوى يقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر وبلغ 2685.42 دولار.

 

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2697.40 دولار.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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