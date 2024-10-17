بلومبرج: ارتفاع التضخم المفاجئ في مصر قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - قالت وكالة بلومبرج، إنه من المتوقع أن تنتظر مصر حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020، حيث تواجه تسارعًا غير متوقع في معدل التضخم، ومخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنه بعد زيادة حادة في تكاليف الطاقة أدت إلى ارتفاعين طفيفين في مؤشر أسعار المستهلك على مدى شهرين، قامت مؤسسات مثل "جولدمان ساكس" بمراجعة توقعاتها السابقة باقتراب تخفيض أسعار الفائدة.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

وأجمع تسعة اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج" على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25% اليوم الخميس.

البنك المركزي المصري، كلمتك

تأثير الصراع الإقليمي على مصر

وتابعت: من بين العوامل التي تؤثر أيضا في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأضافت: تخرج مصر من أزمة اقتصادية استمرت عامين بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تقريبًا، وخفض قيمة عملتها بنحو 40% في مارس.

توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر

ومن جانبها، قالت كارلا سليم، الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد": "إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة، مضيفة أنه لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي".

رفع أسعار الفائدة وخفض الدعم

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 8 % هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.

ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ جائحة فيروس كورونا.

لكن تخفيض دعم الحكومة مؤخرا لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025.

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